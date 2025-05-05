Александр Соболев стал главным героем матча, в котором «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»

Матч с находящимся внизу турнирной таблицы чемпионата России по футболу «Пари НН» стал для «Зенита» настоящим испытанием на прочность. Несмотря на серьёзное отставание от «Краснодара», петербургскому клубу хотя бы для престижа необходимо выигрывать в каждом туре, чтобы навязать «Быкам» борьбу и лишить команду Мурада Мусаева досрочного чемпионства.

Дебют матча с нижегородцами «Зениту» не удался: Вячеслав Грулёв забил на 14-й минуте, хотя Евгений Латышонок в том эпизоде сделал всё, что мог. Александр Соболев до перерыва упустил пару моментов, но сумел сравнять счёт 54-й минуте при активном участии Вендела. Сразу же Соболев мог вывести хозяев поля вперёд, но пробил мимо ворот Никиты Медведева. Голкипер «Пари НН» ещё дважды спас свою команду, но на 83-й минуте Соболев принёс «Зениту» важнейшую победу. «Питерец.ру» отмечает ужасную игру словенского защитника «Пари НН» Свена Карича, который вчистую проиграл борьбу Соболеву: так ли нужны нашим командам легионеры среднего или ниже среднего уровня?

«Краснодар» победил «Рубин» (2:1) и возглавляет чемпионскую гонку, набрав 61 очко за 27 туров. У «Зенита» – 57 очков и второе место, а следующим соперником команды Сергея Семака станет махачкалинское «Динамо».







