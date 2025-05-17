Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29

Пятничный поединок баскетбольного «Зенита» с краснодарским «Локомотив-Кубанью» стал юбилейным для главного тренера петербуржцев Хавьера (Чави) Паскуаля: испанский специалист вывел «сине-бело-голубых» на паркет в 300-й раз. После не слишком удачного опыта с приглашением Жоана Плазы Паскуаль стал настоящей находкой для «Зенита»: «Питерец.ру» уверен, что Паскуаль входит в элитную тренерскую группу в европейском клубном баскетболе.

И команда подарила юбиляру галстук не подвела своего наставника: «Зенит» на протяжении всего матча наращивал своё преимущество и победил со счётом 93:80 (счёт по четвертям – 22:21, 26:22, 24:18, 21:19). Очень много бросал по чужому кольцу Дуэйн Бэйкон, набравший в этой встрече 30 очков. Детальная статистка MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ такова: 9 из 18 средних бросков, 2 из 7 дальних и 6 из 7 штрафных.

Ещё один заокеанский легионер «Зенита» Трент Фрейзер записал себе в актив 29 очков, реализовав 6 дальних бросков из 9 (Реджи Миллер одобрил бы подобный процент попадания). Перешагнул 10-очковый рубеж и центровой «Зенита» Винс Хантер (11 очков), который к тому же собрал 7 подборов (столько же отскоков собрал и Георгий Жбанов).

19 мая команды встретятся в Краснодаре.



