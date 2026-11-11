На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует автомобилистов о сужении проезжей части на КАД.

На 2-м километре трассы А-118 (Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга) одной полосой станет меньше. Речь идет об отрезке, расположенном между развязкой с Приморским шоссе и развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) — внутригородской платной магистралью.

Причиной ограничения названы дорожные работы. Как уточнил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12 ноября по 6 декабря специалисты будут устраивать габионы матрасно-тюфячного типа. На внутреннем кольце КАД для проезда закроют первую полосу. На второй, остающейся свободной, скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Мероприятия выполняются по схеме организации дорожного движения, которая утверждена и согласована в установленном порядке. Участок работ оградят водоналивными барьерами, там же выставят временные дорожные знаки. Дополнительно смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения — световую сигнализацию.

По словам Пузыревского, все эти работы ведутся в ходе реконструкции северного участка КАД.

Автоматизированная система управления дорожным движением КАД оповестит водителей о закрытой полосе: сведения выведут на табло и знаки переменной информации.