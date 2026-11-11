В Петербурге задержали участника конфликта на Стародеревенской улице

5 ноября к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего мужчины, который рассказал стражам порядка о том, что возле дома 34 по Стародеревенской улице он с приятелем подвергся нападению двоих неизвестных, угрожавших пистолетом, которые их избили и после скрылись на автомашине. За медицинской помощью потерпевшие не обращались.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Поздним вечером 10 ноября в сотрудники уголовного розыска задержали на улице Ильюшина 46-лентего подозреваемого в совершении указанного преступления.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску соучастника задержанного фигуранта.