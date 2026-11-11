Открытие выставки «Остров Траугот»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков совместно с Фондом семьи Траугот представляют масштабный выставочный проект, посвященный уникальному явлению художественной и культурной жизни Ленинграда-Петербурга — семье Траугот.

Искусство легендарного семейного содружества не просто затруднительно отнести к тому или иному институциональному «лагерю», будь это официальное или неофициальное искусство, но и вообще пользоваться в настоящем случае каким-то задающим рамки определением.

Творчество семьи известно и специалистам — любителям искусства, и самой широкой аудитории. Но все же до сих пор многие его части для большинства остаются непроясненными. С одной стороны, перед нами замкнутый круг/«остров», семейное содружество, где было принято творчески работать по четырнадцать часов в день, где искусство каждого понималось как часть живого целого. Художник и философ Михаил Войцеховский еще в середине 1940-х годов определил это объединение (куда входил и сам) как «Орден нищенствующих живописцев».

С другой, в окрестностях «острова» формировались другие круги, включавшие самых разных людей: художников, поэтов, философов и многих, многих других; представителей разных поколений, социальных, эстетических групп. Вероятно, именно такое парадоксальное сочетание во многом определило главную задачу явления — сохранение культуры (в первую очередь, художественной), и, что, вероятно, важнее — ее ретрансляцию сегодня.

Несомненно, обитаемый и густо засеянный искусством остров со всеми соседствующими территориями был и остается как местом надежды и замыслов, так и средой для регулярной творческой реализации, буквально непрерывного осмысления искусства в пределах повседневности.

На выставке представлен беспрецедентный по количеству и разнообразию объем работ из творческого наследия семьи. По существу, экспозиция охватывает и репрезентирует искусство выдающейся династии за прошедшую сотню лет. Это произведения Георгия Николаевича Траугота (1903–1961) и его супруги Веры Павловны Яновой (1907–2004), их сыновей - Валерия Георгиевича Траугота (1936–2009) и Александра Георгиевича Траугота (г. р. 1931), а также художника и философа Михаила Владимировича Войцеховского (1931–2015), который вошёл в круг семьи после окончания Великой Отечественной войны, став её полноценным представителем.

Выставка объединяет около пятисот работ всех членов семьи: живописные и графические произведения родителей, начиная ещё с довоенного периода, разнообразные работы братьев Александра и Валерия - живопись, рисунки, акварели, авторский фарфор, книжная графика, а также некоторое количество произведений Михаила Войцеховского, большая часть творческого наследия которого погибло в пожаре.

В то же время основная цель выставки — показать изначальную, родовую связь этих художников, сделать видимой их общую «островную» эллинистическую идентичность, обоснованно подчеркнуть феноменальную возможность существования коллективного творческого организма как неразделимой категории большого искусства.

Выставка организована при участии Фонда семьи Траугот, Ландшафтного бюро МОХ, издательства «Вита Нова», а также руководителя проекта «Авангард на Неве» — Исаака Кушнира.

Георгий Николаевич Траугот – известный ленинградский художник, живописец и график. Педагог. Участник творческого объединения «Круг художников» (1926 - 1932). Член Союза Художников СССР. Сотрудничал с музеями города как художник, занимался художественным проектированием экспозиций. Участник Великой Отечественной войны, удостоен медали «За оборону Ленинграда».

Вера Павловна Янова – уникальный и исключительно самобытный художник. Её творчество является яркой, но одновременно малоизвестной страницей ленинградского искусства. Она осознано отказалась от публичного показа своих произведений, от вступления в Союз художников (ЛОСХ) или в любую другую официальную или «неофициальную» группу художников. Её работы на протяжении жизни никогда не выставлялись на городских выставках, с ними были знакомы лишь представители ближнего семейного круга семьи Траугот.

Александр и Валерий Трауготы – дети Георгия Траугота и Веры Яновой, известные ленинградские (петербургские) живописцы, книжные графики, скульпторы. Заслуженные художники России. Начали работать в книге вместе с отцом – отсюда коллективный псевдоним «Г.А.В. Траугот», под которым они оформили более 300 книг. Признанные мастера иллюстрации, одни из наиболее значимых для послевоенной иллюстрированной книги авторы, определившие целые явления и направления в отечественной культуре второй половины ХХ века.

Михаил Владимирович Войцеховский – приемный сын семьи Траугот, художник, скульптор, философ. Создавал дизайн детских игрушек для ленинградских заводов. Член Союза художников (ЛОСХ) (секция ДПИ). Автор монументальных композиций (диорам) для экспозиции Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции (1957) и Государственного музея истории Ленинграда (1957). Основная часть творческого наследия погибла во время пожара в мастерской, но его философское наследие сохранено Александром Трауготом, предпринимаются шаги по его дальнейшей репрезентации.