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Питерец.ру » Политика » Изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов внёс изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов внёс сегодня, 11 ноября, изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Борис Пиотровской будет координировать и контролировать деятельность Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Управления внутренней политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Наталья Чечина будет координировать и контролировать деятельность Комитета по здравоохранению, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета территориального развития Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга и Управления социального питания.

С 11 ноября временное исполнение обязанностей главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга возложено на заместителя главы администрации этого района Санкт-Петербурга Евгения Матросова.

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