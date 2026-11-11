На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе А-118 — Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга — в зоне развязки с Рябовским шоссе (дорога Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье) для проезда закроют две полосы.

Причина ограничений — устранение колейности в пришовных зонах 9 деформационных швов. С 13 по 15 ноября автомобилистам будут недоступны полоса безопасности, а также первая и вторая полосы; на третьей и четвёртой скорость ограничат до 50 км/ч. Об этом рассказал Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы выполнят по схеме организации дорожного движения, которая утверждена и согласована в установленном порядке.

Место ремонта обнесут водоналивными барьерами, там же поставят временные дорожные знаки. Дополнительно смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

По словам Пузыревского, ремонт затронет 39–41-й километры внутреннего кольца КАД. Вестись он будет круглосуточно, в две смены. Сведения о закрытии полос выведут на табло и знаки переменной информации, которыми оснащена автоматизированная система управления дорожным движением КАД.