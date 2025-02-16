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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков

Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Суперматч Дуэйна Бэйкона, забившего в кольцо казанцев четыре дальних броска.

Вот и прервалась победная серия УНИКСа в Единой Лиге ВТБ, продолжавшаяся целую вечность шестнадцать матчей. «Питерец.ру» не забыл, что в эту серию вошла и декабрьская победа казанской команды над «Зенитом» (79:76).

Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьёр Паскуаль выпустил против УНИКСа следующую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Сергей Карасёв, Андрей Воронцевич, Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер. Последний провёл встречу со своим бывшим клубом средне: на счету Хантера – 8 очков и 9 подборов (хотя центровой ни разу не промахнулся с игры).

По итогам стартовой четверти «Зенит» создал себе задел в 5 очков – 21:16. Удачно начал вторую четверть вышедший со скамейки Георгий Жбанов, но этот отрезок встречи петербургская команда провалила – 12:27. Но отставание в 10 очков к началу третьей четверти не помешало «Зениту» догнать и перегнать соперника. Главным действующим лицом удачной погони хозяев площадки стал Бэйкон, набравший за весь матч 30 очков.

«Зенит» обыграл УНИКС со счётом 92:83,а статистика Бэйкона такова – 8 из 13 средних бросков, 4 из 7 дальних и 2 из 4 штрафных. Достойный матч провёл и 36-летний Алексей Швед – 15 очков, 5 подборов, 7 передач и блокшот. Маркос Найт из УНИКСа набрал 24 очка.

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