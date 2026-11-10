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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержан подозреваемый в хищении денег с банковской карты пенсионера

В центре Петербурга задержан подозреваемый в хищении денег с банковской карты пенсионера

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении денег с банковской карты

Вчера, 9 ноября к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 77-летнего мужчины о хищении денежных средств с его банковской карты.

Пенсионер сообщил стражам порядка, что накануне около 22:30 малознакомый попросил у него банковскую карту для перевода денег, объяснив это тем, что его собственная карта заблокирована.

Пожилой мужчина согласился помочь, однако впоследствии обнаружил списание 31 229 рублей. Как выяснилось, денежные средства были потрачены на покупки в магазинах Центрального района.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан на Мытнинской улице 32-летний житель Тамбовской области, подозреваемый в совершении преступления.

У задержанного изъяли банковскую карту пенсионера.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, кража, пенсионеры
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