В Невском районе задержали хулигана, избившего мужчину на детской площадке

3 ноября следователи Невского района Петербурга возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило избиение неизвестным 23 октября около полуночи на детской площадке возле дома 19 корпус 1 по улице Антонова-Овсеенко 28-летнего мужчины. Пострадавшему наносились удары руками и ногами по лицу.

10 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к указанному преступлению. На Бульваре Красных Зорь подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 19-летний местный житель.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.