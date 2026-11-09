В Ленобласти на Волхонском шоссе в ДТП погибли два человека

Сегодня около 00 часов на 17-ом километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 48-летний мужчина, управляя автомашиной «Форд Мондео» по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Белджи», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия водитель «Форда» и 43-летний пассажир «Белджи» погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Водителя автомобиля «Белджи» госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.