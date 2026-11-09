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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на Волхонском шоссе в ДТП погибли два человека

В Ленобласти на Волхонском шоссе в ДТП погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ночного ДТП, унесшего жизни двух человек

Сегодня около 00 часов на 17-ом километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 48-летний мужчина, управляя автомашиной «Форд Мондео» по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Белджи», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия водитель «Форда» и 43-летний пассажир «Белджи» погибли на месте происшествия до приезда медиков. 

Водителя автомобиля «Белджи» госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП полицейскими проводится проверка. 

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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