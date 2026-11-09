На трассы Р-21 «Кола» в районе Разметелево полностью перекроют все съезды на транспортной развязке

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе Р-21 «Кола» (маршрут Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области предстоит корректировка схемы проезда через транспортную развязку. Причиной стали дорожные работы.

Как уточнил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 по 13 ноября на развязке у деревни Разметелево (Колтушское городское поселение, 22-й километр) будут укреплять обочины. В эти дни все съезды станут перекрывать поочерёдно — каждый полностью.

Мероприятия выполнят по схеме организации дорожного движения, которая утверждена и согласована в установленном порядке.

На участке появятся временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которыми оградят зону работ. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

Чтобы не провоцировать заторы, съезды будут закрывать в часы наименьшей интенсивности трафика — с 23:00 до 06:00, отметил Пузыревский.

Погодные условия способны повлиять на график: сроки производства работ могут быть скорректированы.