Дуэйн Бэйкон набрал 27 очков, а «Зенит» победил пермскую «Парму» в третьем матче серии плей-офф и вышел в следующий раунд

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» преодолел барьер пермской «Пармы» и обеспечил себе выход в полуфинал плей-офф Единой Лиги ВТБ. Завершивший борьбу третий матч серии проходил в Перми на стадионе имени Виктора Лебедева и завершился победой «Зенита» со счётом 91:74. Петербуржцы уже в первой четверти показали твёрдое намерение выиграть серию со счётом 3–0, выиграв стартовый отрезок пермского матча с разницей в 17 очков.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Самсон Руженцов, набравший 32 очка (7 реализованных средних бросков из 10 и 5 из 11 дальних). Лучшим у «Зенита» в который раз стал Дуэйн Бэйкон – 27 очков при 40%-ной реализации трёхочковых. А вот Сергей Карасёв за 18 минут на паркете набрал всего 2 очка.

«Питерец.ру» знает, что в полуфинал вышли ещё два фаворита сезона – ЦСКА и УНИКС. Столичные армейцы в трёх матчах прошли «Пари Нижний Новгород» (стабильно хорошо играл у ЦСКА Мело Тримбл). Казанцы со счётом 3–0 выиграли серию у саратовского «Автодора» (здесь хорош был Джален Рейнольдс). Упорная борьба идёт лишь между «Локомотивом-Кубанью» и «Уралмашем»: краснодарцы проиграли второй матч, но ведут с серии со счётом 2–1. Победитель этой серии – будущий соперник «Зенита».