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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали женщину с крупной партией наркотиков

В Ленобласти задержали женщину с крупной партией наркотиков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники ГАИ Тосненского района Ленобласти задержали женщину с крупной партией синтетического психостимулятора

Днем 6 ноября, на 15-ом километре автодороги «Ульяновка– Отрадное» в Тосненском районе Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на женщину, которая вышла из леса и в нарушение правил дорожного движения направилась по обочине по ходу движения автомашин.

Полицейские остановили нарушительницу, которой оказалась 27-летняя жительница города Воткинск Удмурдской Республики. При общении с сотрудниками полиции женщина заметно нервничала и призналась полицейским, что в ее сумке наркотики. В ходе осмотра сумки правоохранители обнаружили весомый сверток в целофановом пакете с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

Женщину задержали и для разбирательств доставили в отдел полиции, где в ходе досмотра сверток с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета был изъят и направлен на исследование. Экспертиза подтвердила наличие в нем наркотического вещества – синтетического психостимулятора, именуемого Альфа – PvP массой 969,7 гр. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст, 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Полиция устанавливает каналы сбыта «запрещенки» и иных участников преступления.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, наркотики
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