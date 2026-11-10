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Первые выступили на сценах Государственного Эрмитажа и Мариинского театра в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Движение Первых
В Петербурге состоялся Всероссийский музыкальный интенсив «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора Первых и Детского симфонического оркестра Первых»

С 28 октября по 9 ноября в рамках проектов Движения Первых, реализуемых музыкальной платформой «Звучи», в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский музыкальный интенсив «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора Первых и Детского симфонического оркестра Первых». Интенсив представляет собой ежегодное очное событие, на котором победители конкурсных отборов объединяются в творческий коллектив для совместных репетиций, мастер-классов и концертных выступлений на ключевых сценах нашей страны: Мариинского театра и Атриума Главного Штаба Государственного Эрмитажа.

В этом году интенсив впервые объединил Всероссийский сводный хор Первых и Детский симфонический оркестр Первых в полном составе. В Санкт-Петербург съехались победители конкурсных отборов федерального этапа — 161 юный музыкант из разных регионов страны.

«Движение Первых даёт подрастающему поколению уникальную возможность выступить на главных сценах страны с известными артистами, раскрыть потенциал и заявить о себе. В течение почти двух недель наши юные артисты занимались с ведущими педагогами, хореографами и дирижёрами, участвовали в мастер-классах и совместных репетициях, чтобы выступить на легендарных площадках Санкт-Петербурга. В Год единства народов России ребята под руководством заслуженных деятелей искусств показали истинное мастерство и преданность делу. Особенно значимо, что к мероприятиям присоединились известные артисты и композиторы, которые представили в Эрмитаже и Мариинском театре авторские произведения. Уверен, полученный опыт станет для юных талантов мощным фундаментом для их дальнейшей творческой карьеры», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Главная цель проекта — помочь талантливым детям раскрыть свой потенциал, получить бесценный опыт работы с лучшими наставниками и подготовить программу, которая на целый год станет «визитной карточкой» коллективов.

Важным событием интенсива стал концерт в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, приуроченный ко Дню народного единства и предстоящему 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Юные артисты вместе с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера и Петербургским камерным хором исполнили монументальную кантату «Александр Невский». За дирижерским пультом выступил Павел Петренко.

«Главная особенность этого интенсива в том, что ребята смогли напрямую взаимодействовать с величайшими артистами и получить новые навыки. Они увидели концерт, услышали музыку, которую для них готовили наставники — солисты Мариинского театра. Это колоссальный успех: они будут помнить, как выступали на сцене Мариинского театра, а публика приняла их и кричала “браво”. Этот опыт ребята увезут в свои регионы», — отметила художественный руководитель Всероссийского проекта «Звучи» Екатерина Васильева.

Не менее яркой получилась программа на новой сцене Мариинского театра, в зале Стравинского. Здесь юные таланты разделили сцену с солистами оркестра Мариинского театра и педагогами интенсива. Вместе с ребятами играли трубач Юрий Фокин и заслуженный артист РФ Олег Вайнштейн (фортепиано). Специальным гостем стал Народный артист России Дмитрий Маликов, который представил вместе с юными музыкантами авторскую симфоническую трилогию из инструментального альбома «Парад планет». Дирижировали Владислав Карклин и Сергей Проскурин.

«Я счастлив принять участие во Всероссийском музыкальном интенсиве, пообщаться и познакомиться с молодыми талантливыми детьми. Подготовка у юных артистов очень высокая. Когда мне прислали запись репетиции — как они занимаются и играют мои произведения, — я удивился, насколько всё слаженно, чётко и чисто. Сегодня у ребят стало больше возможностей для самореализации. Я уверен, что от этого мероприятия у них останутся добрые, светлые впечатления: здесь оркестр Мариинского театра, потрясающие музыканты, которые делятся своим опытом. Мне кажется, что совместная игра с такими мастерами в том впечатлительном возрасте, в котором сейчас находятся дети, останется с ними навсегда», — сказал Дмитрий Маликов.

Но интенсив в Санкт-Петербурге — это не только выступления на культовых площадках. На протяжении двух недель ребята занимались с ведущими педагогами, хореографами и дирижерами международного уровня, посещали мастер-классы, культурно-просветительские лекции и экскурсии по городу.

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