Первые выступили на сценах Государственного Эрмитажа и Мариинского театра в Санкт-Петербурге

С 28 октября по 9 ноября в рамках проектов Движения Первых, реализуемых музыкальной платформой «Звучи», в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский музыкальный интенсив «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора Первых и Детского симфонического оркестра Первых». Интенсив представляет собой ежегодное очное событие, на котором победители конкурсных отборов объединяются в творческий коллектив для совместных репетиций, мастер-классов и концертных выступлений на ключевых сценах нашей страны: Мариинского театра и Атриума Главного Штаба Государственного Эрмитажа.
В этом году интенсив впервые объединил Всероссийский сводный хор Первых и Детский симфонический оркестр Первых в полном составе. В Санкт-Петербург съехались победители конкурсных отборов федерального этапа — 161 юный музыкант из разных регионов страны.
Главная цель проекта — помочь талантливым детям раскрыть свой потенциал, получить бесценный опыт работы с лучшими наставниками и подготовить программу, которая на целый год станет «визитной карточкой» коллективов.
Важным событием интенсива стал концерт в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, приуроченный ко Дню народного единства и предстоящему 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Юные артисты вместе с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера и Петербургским камерным хором исполнили монументальную кантату «Александр Невский». За дирижерским пультом выступил Павел Петренко.
Не менее яркой получилась программа на новой сцене Мариинского театра, в зале Стравинского. Здесь юные таланты разделили сцену с солистами оркестра Мариинского театра и педагогами интенсива. Вместе с ребятами играли трубач Юрий Фокин и заслуженный артист РФ Олег Вайнштейн (фортепиано). Специальным гостем стал Народный артист России Дмитрий Маликов, который представил вместе с юными музыкантами авторскую симфоническую трилогию из инструментального альбома «Парад планет». Дирижировали Владислав Карклин и Сергей Проскурин.
Но интенсив в Санкт-Петербурге — это не только выступления на культовых площадках. На протяжении двух недель ребята занимались с ведущими педагогами, хореографами и дирижерами международного уровня, посещали мастер-классы, культурно-просветительские лекции и экскурсии по городу.