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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» одержал вторую подряд победу над «Пармой» в серии плей-офф Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» одержал вторую подряд победу над «Пармой» в серии плей-офф Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Счёт второго матча – 92:79, а в первом петербуржцы победили ещё более крупно – 102:68.

Баскетбольный «Зенит» пока не испытывает проблем в противостоянии с пермской «Пармой» в четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Первый матч с пермяками коллектив Хавьера Паскуаля выиграл с разницей в 34 очка – 102:68. «Питерец.ру» перечисляет наиболее отличившихся в той встрече»: Дуэйн Бэйкон набрал 21 очко (при этом американец реализовал 12 штрафных из 12), у Георгия Жбанова – 13 очков, у Алекса Пойтресса – 11 очков. Пермский центровой Ройс Хэмм, ранее игравший в «Зените», постарался – 21 очко и 8 подборов.

Во втором матче Хэмм преуспел только в собирании отскоков (7 подборов), а вот очков набрал в три раза меньше – 7. Зато «Парма» оказала фавориту более серьёзное сопротивление, выиграв две четверти из четырёх (вторую – 22:19 и заключительную – 24:19). Но «Зенит» выиграл и второй матч (итоговый счёт – 92:79) и можетт теперь завершить серию 27 апреля в Перми (команды играют до трёх побед).

В плане индивидуальной статистики во второй игре у победителей опять отличился Бэйкон (20 очков при плохой реализации дальних бросков – 1 из 6). Вторым по результативности стал Винс Хантер (14 очков), Трент Фрейзер набрал 12 очков, по 10 очков – у Андрея Воронцевича, Жбанова и Пойтресса.



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