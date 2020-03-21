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Питерец.ру » Спорт » Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля

Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.radiozenit.ru
И не только это сообщил генеральный директор БК «Зенит» в выступлении по радио.

«Питерец.ру» обратил наибольшее внимание на то, как гендиректор «Зенита» охарактеризует замену тренера по ходу сезона. Спортивный менеджер прямо заявил в радиоэфире, что с Жоаном Плазой были связаны большие надежды и догосрочные планы. Да и комплектовал нынешний состав именно Плаза: под Евролигу пришли Айон, Альбиси, Абромайтис и другие баскетболисты.

После увольнения Плазы был проведён анализ, кого из безработных тренеров можно пригласить в «Зенит». Выбор пал на соотечественника Плазы Хавьера Паскуаля: это ещё более громкое имя в европейском баскетболе. По словам Церковного, особо ценна одержанная уже при Паскуале победа в овертайме над «Жальгирисом» в Евролиге. Гендиректор «сине-бело-голубых» справедливо заметил, что в тот момент литовский клуб по силе игры входил в пятёрку лидеров турнира. По иронии судьбы, и Плаза с «Зенитом» тоже обыграл «Жальгирис» в дополнительной пятиминутке в первом круге Евролиги.

Вместе с Паскуалем поменялся и тренерский штаб «Зенита»: ассистируют именитому испанцу некоторое время руководивший клубом в ранге «и.о». Сергей Вознюк, Адамантиос Панагиотопулос и Иньиго Зорсано.

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