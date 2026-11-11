Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что съезд № 4 на развязке КАД с Приморским шоссе будет закрыт полностью. Речь идет о 0-м километре трассы А-118 — Кольцевой автомобильной дороги, опоясывающей Санкт-Петербург.

Ограничение вводится на одну ночь — с 13 на 14 ноября. В это время нельзя будет проехать с внутреннего кольца КАД в сторону Приморского шоссе, то есть в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня». Причина — монтаж ростверка свайного фундамента шумозащитного экрана. Об этом рассказал Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Остальные съезды развязки продолжат работать как обычно, добавил он.

Перекрытие продлится с 22:00 до 06:00 — выбраны часы, когда поток машин минимален. Такой график, по словам Пузыревского, позволит не допустить заторов.

Схема организации движения на время работ утверждена и согласована в установленном порядке. На подъездах появятся временные дорожные знаки. Место работ оградят водоналивными барьерами. Кроме того, там смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.