В Петербурге пройдет презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина

12 ноября в Санкт-Петербурге состоится необычная презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина. Вместо традиционной встречи с автором гостей ждёт интеллектуальный спектакль-читка «КТО ЗДЕСЬ ДУМАЕТ? Внутреннее устройство человека. Служебное расследование».

Что, если внутри человеческой головы работает целая организация, сотрудники которой постоянно спорят, саботируют решения и перекладывают ответственность друг на друга?

Мозг отвечает за техническое обеспечение, эмоции занимаются кризисными коммуникациями, память хранит документы с многочисленными неточностями, внимание пытается управлять бесконечным потоком задач, а привычки сопротивляются любым реформам. И однажды генеральный директор — сам человек — решает выяснить, кто на самом деле управляет его жизнью.

Именно с такой идеи начинается читка пьесы «КТО ЗДЕСЬ ДУМАЕТ?», которая станет центральным событием презентации «Учебника по мышлению» Максима Плаксина.

В основе постановки — темы и идеи книги, посвящённой устройству человеческого мышления: от работы мозга и механизмов восприятия до когнитивных искажений, внимания, эмоций, привычек, обучения и взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Организаторы предлагают посмотреть на сложные научные темы через театральную метафору: представить мышление как большую внутреннюю систему, в которой у каждого процесса есть своя функция, интересы и иногда весьма своеобразное представление о том, как следует управлять человеком.

Это не классическая презентация книги и не научная лекция. Зрители станут участниками расследования: им предстоит примерять на себя разные роли, выносить суждения, разбирать поведение внутренних «подразделений» и проверять на практике некоторые особенности человеческого восприятия и принятия решений.

В событии примут участие:

● Максим Плаксин — автор книги «Учебник по мышлению»;

● Анатолий Ясинский — художник-иллюстратор книги;

● команда образовательного и культурного сообщества «ВСмысле».

Формат объединит театрализованную читку, интерактивные эксперименты с аудиторией, интеллектуальный юмор и разговор о том, как устроен человек.

«Учебник по мышлению» предлагает взглянуть на мозг не как на загадочную чёрную коробку, а как на систему, механизмы которой можно изучать, понимать и постепенно учиться использовать осознаннее. Театральная постановка продолжает эту идею: зритель не просто получает информацию о мышлении, а становится участником своеобразного эксперимента над собственным восприятием.

Организатор события — сообщество «ВСмысле», объединяющее людей, которым интересно исследовать мир, обсуждать идеи и находить неожиданные связи между наукой, культурой, искусством и повседневной жизнью.

Мероприятие состоится 12 ноября в 19:00 в Санкт-Петербурге.

Место проведения: Сообщество ВСмысле, ул. Гороховая, 47, двор G47, 3 этаж

Вход свободный строго по предварительной регистрации.