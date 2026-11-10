ента новостей

14:26
В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека
12:37
Первые выступили на сценах Государственного Эрмитажа и Мариинского театра в Санкт-Петербурге
12:33
В Петербурге пройдет презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина
12:29
В Буграх конфликт соседей закончился стрельбой
12:25
В центре Петербурга задержан подозреваемый в хищении денег с банковской карты пенсионера
12:18
В Ленобласти задержали двоих пассажиров такси за сбыт «запрещенки»
22:36
На трассы Р-21 «Кола» в районе Разметелево полностью перекроют все съезды на транспортной развязке
21:13
Пианисты Петербурга в Год петербургской культуры
15:52
Авторский вечер Эдварда Радзинского из цикла «Загадки истории»
14:57
В Ленобласти на Волхонском шоссе в ДТП погибли два человека
14:51
В Ленобласти задержали похитителя сына коммерсанта с целью получения выкупа
14:13
В Петербурге полицейские раскрыли серию убийств ради завладения квартирами
11:32
В Ленобласти задержали женщину с крупной партией наркотиков
11:25
В Петербурге подростка задержали за вандализм на автобусной остановке
11:20
В Кингисеппе пожилой мужчина на «ВАЗ-2104» погиб после столкновения с «Лэнд Ровером»
11:16
В Ленобласти 10-летний мальчик погиб на квадроцикле
20:30
Mader Nort: музыкальный батл "Естественный VS Искусственный"
20:22
Выставка масштабных арт-объектов «Бестиарий искусства Эрарты»
20:19
В Петербурге пройдет X Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство»
14:15
В Петербурге задержан мужчина, ударивший ножом прохожего в Ново-Манежном сквере
13:54
В Петербурге поймали подозреваемых в хищении противогазов у школьника
13:48
В Петербурге постояльцы хостела на Московском проспекте устроили поножовщину
13:44
В Кронштадте внедрили «цифровое» отопление в бюджетных учреждениях
10:44
В Красном Селе задержали мужчину, устроившего в гараже склад наркотиков
16:20
Детский спектакль «Три Кота: карта сокровищ»
16:18
Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»
15:16
На проспекте Просвещения дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
14:58
В центре Петербурга иномарка сбила мужчину с 3-летней дочерью
11:22
Эрмитажный театр приглашает балет «Щелкунчик»
10:36
На федеральной трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина

В Петербурге пройдет презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Сообщество ВСмысле
В Санкт-Петербурге представят книгу о мышлении в формате театрализованного расследования внутри человеческого мозга

12 ноября в Санкт-Петербурге состоится необычная презентация книги «Учебник по мышлению» Максима Плаксина. Вместо традиционной встречи с автором гостей ждёт интеллектуальный спектакль-читка «КТО ЗДЕСЬ ДУМАЕТ? Внутреннее устройство человека. Служебное расследование».

Что, если внутри человеческой головы работает целая организация, сотрудники которой постоянно спорят, саботируют решения и перекладывают ответственность друг на друга?

Мозг отвечает за техническое обеспечение, эмоции занимаются кризисными коммуникациями, память хранит документы с многочисленными неточностями, внимание пытается управлять бесконечным потоком задач, а привычки сопротивляются любым реформам. И однажды генеральный директор — сам человек — решает выяснить, кто на самом деле управляет его жизнью.
Именно с такой идеи начинается читка пьесы «КТО ЗДЕСЬ ДУМАЕТ?», которая станет центральным событием презентации «Учебника по мышлению» Максима Плаксина.

В основе постановки — темы и идеи книги, посвящённой устройству человеческого мышления: от работы мозга и механизмов восприятия до когнитивных искажений, внимания, эмоций, привычек, обучения и взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Организаторы предлагают посмотреть на сложные научные темы через театральную метафору: представить мышление как большую внутреннюю систему, в которой у каждого процесса есть своя функция, интересы и иногда весьма своеобразное представление о том, как следует управлять человеком.

Это не классическая презентация книги и не научная лекция. Зрители станут участниками расследования: им предстоит примерять на себя разные роли, выносить суждения, разбирать поведение внутренних «подразделений» и проверять на практике некоторые особенности человеческого восприятия и принятия решений.

В событии примут участие:
● Максим Плаксин — автор книги «Учебник по мышлению»;
● Анатолий Ясинский — художник-иллюстратор книги;
● команда образовательного и культурного сообщества «ВСмысле».

Формат объединит театрализованную читку, интерактивные эксперименты с аудиторией, интеллектуальный юмор и разговор о том, как устроен человек.

«Учебник по мышлению» предлагает взглянуть на мозг не как на загадочную чёрную коробку, а как на систему, механизмы которой можно изучать, понимать и постепенно учиться использовать осознаннее. Театральная постановка продолжает эту идею: зритель не просто получает информацию о мышлении, а становится участником своеобразного эксперимента над собственным восприятием.

Организатор события — сообщество «ВСмысле», объединяющее людей, которым интересно исследовать мир, обсуждать идеи и находить неожиданные связи между наукой, культурой, искусством и повседневной жизнью.

Мероприятие состоится 12 ноября в 19:00 в Санкт-Петербурге.
Место проведения: Сообщество ВСмысле, ул. Гороховая, 47, двор G47, 3 этаж

Вход свободный строго по предварительной регистрации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-08-2026, 11:28
Открытие юбилейного 90-го сезона театра-фестиваля «Балтийский дом»
6-11-2026, 20:19
В Петербурге пройдет X Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство»
3-11-2026, 20:08
Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
21-09-2026, 20:54
Театр в записи: как постановки продолжают жить после закрытия занавеса
19-10-2026, 10:23
Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»
5-10-2026, 10:19
XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:26
В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека
Вчера, 14:57
В Ленобласти на Волхонском шоссе в ДТП погибли два человека
Вчера, 11:20
В Кингисеппе пожилой мужчина на «ВАЗ-2104» погиб после столкновения с «Лэнд Ровером»
Вчера, 11:16
В Ленобласти 10-летний мальчик погиб на квадроцикле
Наверх