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Питерец.ру » Экономика » Беглов предложил увеличить доходы и расходы бюджета Петербурга

Беглов предложил увеличить доходы и расходы бюджета Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов предложил увеличить доходы и расходы бюджета Петербурга на 2027–2029 годы

Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное Собрание поправку ко второму чтению проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Документ предлагает соразмерно увеличить доходы и расходы городской казны, не меняя объём дефицита.

«Мы продолжаем развивать Петербург, как мегаполис ХХI века под руководством Президента России. Делаем город современным, удобным для жизни, привлекательным для гостей, комфортным для каждого, кто здесь живёт и работает. Дополнительные средства, которые мы предусматриваем, — это возможность сделать городскую среду лучше и повысить качество жизни петербуржцев», — отметил Александр Беглов.

Согласно документу доходы и расходы увеличатся: в 2027 году – на 4,7 млрд рублей, в 2028-м – на 8,4 млрд рублей, в 2029-м – на 7,3 млрд рублей. В 2027 году собственные доходы города вырастут на 4,5 млрд рублей, в том числе налоговые – на 3,3 млрд (в основном за счёт уточнения поступлений по имущественным налогам, +2,7 млрд), неналоговые – на 1,2 млрд.

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