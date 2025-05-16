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Питерец.ру » Спорт » Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»

Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vtb-league.com
Один стал МVP регулярного сезона – 2024/2025, второй влип в скандал после удаления с площадки в полуфинальной серии плей-офф.

Форвард баскетбольного «Зенита» Дуэйн Бэйкон получил престижную личную награду: американец стал ценнейшим игроком завершившегося регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. «Питерец.ру» прочитал соответствующее заявление пресс-службы Лиги ВТБ, в котором перечисляются статистические показатели лауреата.

29-летний Бэйкон провёл в составе петербургского клуба 42 матча, в среднем набирая 16,3 очка за игру: это четвёртый результат среди лучших снайперов турнира. Другие показатели Бэйкона – 3,6 подбора, почти 2 передачи и 0,8 перехвата. Средний показатель индекса полезности Бэйкона почти равен  «+15». Бэйкон в 2017 году был задрафтован клубом НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (первым номером тогда был Маркелл Фульц, третьим – Джейсон Тейтум, седьмым – Лаури Маркканен, тринадцатым – Донован Митчелл, ниже Бэйкона были выбраны Матиас Лессор и Александр Везенков). До «Зенита» Бэйкон поиграл во французском «Монако» и греческом «Панатинаикосе».

А вот центровой «Зенита» Винс Хантер, в ярости повредивший краснодарский потолок во время третьего матча полуфинала, стал одной из главным тем для обсуждения. Лига выпустила специальное заявление, в котором призвала участников плей-офф к соблюдению этики и взаимного уважения.

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