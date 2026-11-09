Пианисты Петербурга в Год петербургской культуры

Объявление нынешнего, 2026 года, годом петербургской культуры, затронуло практически все стороны культурной жизни города. По сути дела, все спектакли и концерты, все мероприятия библиотек и домов творчества, все события в сфере культурного образования и просвещения – все это в нынешнем году как бы держало экзамен на принадлежность к подлинно петербургскому – читай высочайшему – культурному уровню и стилю.

Не остались в стороне и петербургские концертирующие пианисты, представляющие сегодня гордость и славу музыкального Санкт-Петербурга.

По меньшей мере, два десятка лауреатов всевозможных международных и всероссийских конкурсов в возрастном диапазоне от 25 до 55 лет составили отряд петербургских пианистов-исполнителей, подобного которому сегодня нет ни в одной музыкальной столице мира.

И едва ли не лучшим доказательством этого можно считать ставшие уже знаменитые, так называемые «фортепианные марафоны», отметившие в нынешнем году свое 10-летие. Ежегодно проходящие весной в Большом зале Филармонии, эти, весьма продолжительные концерты (как правило, состоящие из трех больших отделений), посвященные одной заранее обозначенной теме, собирают огромную слушательскую аудиторию, не расходящуюся до последнего финального звука рояля.

Посвященные творчеству отдельных великих композиторов-пианистов, а также самым разнообразным фортепианным формам и жанрам, эти концерты-марафоны дали возможность, с одной стороны, выйти на сцену прославленного зала многим лауреатам всевозможных конкурсов, а, с другой стороны, позволили порадовать любителей фортепианного искусства подлинным талантом и мастерством.

Не явился исключением и последний, майский марафон 2026 года. Посвященный фортепианным фантазиям, транскрипциям и парафразам, он предоставил возможность участникам блеснуть и виртуозностью, и максимальной художественной свободой. Чем они, счастливые участники, и не преминули воспользоваться.

Старт марафону задал Станислав Соловьев, с изысканной непринужденностью исполнивший знаменитый листовский парафраз на темы оперы Верди «Риголетто». Наталья Лисанова превосходно справилась с непростой сюитой Чайковского-Плетнева из музыки к балету «Спящая красавица». Буквально поразил звучанием рояля Михаил Бенедиктов в трагической Прелюдии, фуге и вариациях Франка-Бауэра. Завершилось первое отделение строгим, и вместе с тем романтичным исполнением Анной Шелудько «Фантазии» Скрябина и яркой «Масленицей» Стравинского в исполнении Ильи Чирскова.

Второе отделение открылось красочной двухрояльной сюитой Равеля-Грязнова из балета «Дафнис и Хлоя» в исполнении Ники Мельниковой и Олеси Морозовой. Далее последовала трогательная фа-минорная четырехручная Фантазия Шуберта, очень нежно исполненная Олегом Вайнштейном и Надеждой Режениновой. Следом за ними поразил виртуозным размахом Евгений Изотов, блеснувший настоящим пианизмом в «Дон-Жуане» Моцарта-Листа. А затем, как по волшебству, прозвучала крайне редко исполняемая фантазия Александра Каменского на темы оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» в предельно аккуратном прочтении Николая Мажары. Ну, и далее воспоследовала грандиознейшая 2-я часть Седьмой симфонии Бетховена в обработке Листа вдохновенно исполненная Петром Лаулом, а также парафраз Штрауса-Грюнфельда на тему вальса из «Летучей мыши», коим блеснула Елизавета Украинская.

Третье отделение началось грандиозным прочтением Александром Кашпуриным транскрипции Листа на темы оперы Мейербера «Африканка» и виртуозным исполнением Эдуардом Кипрским Фантазии и фуги Листа на тему В-А-С-Н. Затем тонко, но с подлинным блеском прозвучали три небольшие пьесы Шуберта в обработках Фридмана, Годовского и Таузига в исполнении Александра Пироженко и «Муки и радость любви» Крейслера-Рахманинова в убедительном прочтении Тимофея Калмыкова. Завершился же марафон «Половецкими плясками» Бородина в обработке Игоря Рогалева, вдохновенно исполненными «ПетРоДуэтом» в составе Анастасии Рогалевой и Дмитрия Ппетрова.

Но на этом марафоне своеобразный отчет петербургских пианистов, разумеется, не закончился. Минувший сентябрь просто поразил меломанов тремя яркими фортепианными событиями, одно за другим последовавшими в Большом зале нашей Филармонии.

Это и первое в мире исполнение в одном концерте всех сочинений Чайковского для фортепиано с оркестром, с блеском осуществленное Симфоническим оркестром под управлением Александра Титова и пианистом Ильей Папояном, цикл всех фортепианных концертов Рахманинова, прозвучавших в исполнении того же оркестра и шести солистов – Николая Мажары (Первый концерт в 1-й редакции), Мирослава Култышева (Четвертый концерт), Александра Кашпурина (Второй концерт), Олега Вайнштейна (Первый концерт во 2-й редакции), Наталья Лисановой (Рапсодия на темы Паганини) и Евгения Изотова (Третий концерт), а также цикл фортепианных концертов под названием «Романтический фортепианный концерт».

В этом цикле, прозвучавшем в течение двух вечеров в исполнении Симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова, приняли участие Тимофей Калмыков (Первый концерт Листа), Александр Пироженко (Второй концерт Шопена), Анна Шелудько (Второй концерт Сен-Санса), Павел Райкерус (Первый концерт Шопена), Станислав Соловьев (Второй концерт Листа) и Илья Папоян (Пятый концерт Сен-Санса).

Право же, трудно сказать, какой еще город мира может посоревноваться с Петербургом в плане освоения своими пианистами - жителями родного города – такого объема фортепианной литературы, к тому же прочитанной ими на самом высоком художественном и профессиональном уровне.

Павел КАШИРИН