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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали похитителя сына коммерсанта с целью получения выкупа

В Ленобласти задержали похитителя сына коммерсанта с целью получения выкупа

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицией задержан подозреваемый в похищении сына коммерсанта с целью получения выкупа

7 ноября 57-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти, занимающаяся предпринимательством, обратилась в полицию с заявлением. По её словам, незнакомец, угрожая пистолетом, похитил её 22-летнего сына и добивается выкупа в размере 15 миллионов рублей.

Выяснилось, что вечером накануне, примерно в 20:00, заявительница возвращалась домой. При въезде в посёлок Вьюн она заметила на обочине открытый «БМВ», который принадлежит её сыну. Позже через мессенджер от молодого человека пришло сообщение: его похитили и требуют деньги. При обратном звонке сын эту информацию подтвердил.

На протяжении 2 суток женщине звонили с угрозами и настаивали на передаче средств за освобождение сына.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка вместе с коллегами из УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и кинологами выяснили, где находится удерживаемый молодой человек.

Пленника скрывали в лесу неподалёку от посёлка Лесное Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти.

В том же месте оперативники задержали и предполагаемого похитителя — 47-летнего местного жителя. У него изъяли пистолеты с глушителями, боеприпасы, наручники и газовый баллончик.

Установлено: похищение сына коммерсанта злоумышленник подготовил заранее. В пятницу вечером на просёлочной дороге он разбросал шипы и вынудил машину потерпевшего остановиться. Угрожая оружием, он увёл водителя в лес, надел на него наручники и на протяжении 2 суток удерживал в заброшенной водонапорной башне. Когда ему требовалось отлучиться, жертву он приковывал наручниками к дереву.

Слаженные действия полиции позволили освободить потерпевшего. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, похищение людей
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