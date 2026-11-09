Авторский вечер Эдварда Радзинского из цикла «Загадки истории»

25 января в концертном зале «Колизей» состоится авторский вечер Эдварда Станиславовича Радзинского из цикла «Загадки истории».

У истории удивительная способность: чем больше мы о ней узнаем, тем больше вопросов возникает. Почему люди, от которых зависела судьба целых стран, принимали решения, менявшие ход событий? Что скрывается за известными фактами и привычными трактовками? И как случайная деталь порой меняет представление о давно знакомой эпохе?

Эдвард Радзинский умеет находить в прошлом неожиданные повороты и связывать события, разделенные годами и столетиями. Его авторские вечера строятся на импровизации. Тема заранее не объявляется, а ход повествования складывается непосредственно на сцене. Исторический сюжет может привести к неожиданному открытию, а знакомое имя – заставить взглянуть на целую эпоху иначе.

В этом и заключается особое удовольствие таких встреч: зритель приходит за историей, а получает возможность самостоятельно проследить за мыслью автора, сопоставить факты и обнаружить вопросы, о которых прежде не задумывался.

25 января петербургская публика вновь встретится с Эдвардом Радзинским в концертном зале «Колизей». Вечер пройдет в рамках цикла «Загадки истории».

Концертный зал «Колизей», Невский проспект, 100

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