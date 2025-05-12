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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл в Краснодаре третий матч полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Локомотиву» с разницей в 10 очков, при этом Винс Хантер схлопотал удаление

Баскетбольный «Зенит» проиграл в Краснодаре третий матч полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Локомотиву» с разницей в 10 очков, при этом Винс Хантер схлопотал удаление

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.championat.com
32-й номер «Зенита» был изгнан с паркета за несдержанность и в ярости пробил потолок в коридоре «Баскет-Холла».

«Зенит» выиграл у краснодарского «Локомотива-Кубани» два домашних матча полуфинала Лиги ВТБ. «Питерец.ру» оглашает стартовые пятёрки команд: у «сине-бело-голубых» на стартовый спорный вышли Фрейзер, Карасёв, Воронцевич, Бэйкон и Хантер, у хозяев паркета встречу начали Миллер, Макколл, Квитковских, Узинский и Мартюк.

Игра началась с рывка «Локомотива» 11:3 – так команда Андрея Ведищева сразу обозначила своё намерение победить. Удачно вышли со скамейки Уэйли и Кливленд, и «Локо» выиграл стартовую четверть со счётом 24:13. Именно этого задела хватило в итоге хозяевам для итоговой победы, поскольку – редкий статистический случай – вторая и третья четверти завершились с одинаковым счётом 20:20.

Заключительная четверть началась для «Зенита» с 11-очкового отставания – 53:64. Петербуржцы бросились было в погоню (старались Пойтресс, Бэйкон и Швед), но «Локомотив-Кубань» сумел отстоять своё преимущество и победить. Финальный счёт – 86:76 в пользу кубанцев, у которых 18 очков набрал Макколл. У проигравших отличились Бэйкон (19 очков) и набравшие по 11 очков Швед, Уайт и Пойтресс.

Главный тренер петербургского клуба Хавьер Паскуаль посетовал на большое количество потерь и плохую игру зенитовцев на подборе.

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