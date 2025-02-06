Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»

Матч с ЦСКА – значимое событие для любого клуба Единой Лиги ВТБ, а для петербургского «Зенита» победа над московскими армейцами является ещё и возможностью показать свой чемпионский потенциал. В своём предыдущем матче регулярного первенства Лиги «Зенит» превзошёл армейцев с вселяющей оптимизм в сердца поклонников «сине-бело-голубых» разницей в 13 очков. Самыми результативными в составе петербуржцев в противостоянии с армейцами столицы стали Трент Фрейзер (27 очков) и Дуэйн Бэйкон (15 очков), у проигравших 21 очко набрал Мело Тримбл.

И вот – новый соперник: если ЦСКА «Зенит» победил в «Мегаспорте», то с «Енисеем» коллектив Хавьера Паскуаля играл на «Арене» в Санкт-Петербурге. «Питерец.ру» изучил таблицу Лиги ВТБ: «Енисей» опережает лишь три команды – МБА-МАИ, «Самару» и «Астану». Но матч с красноярцами получился равным: борьба шла в каждой четверти, а склонить чашу весов в концовке в свою пользу помог открывший «снайперскую чакру» (фирменное выражение известного баскетбольного и хоккейного комментатора Романа Скворцова) Бэйкон. Три трёхочковые «бомбы» Бэйкона предопределили победу «Зенита» с итоговым счётом 83:76.

По 18 очков набрали Бэйкон и Фрейзер, 16 очков заработал Алекс Пойтресс.



