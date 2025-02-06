ента новостей

00:25
Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»
21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
20:47
После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков
19:21
Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах
19:12
В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая
19:10
Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян
14:23
В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко
13:39
Мшинская школа открылась после капитального ремонта
13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
12:53
В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке
12:44
Установлен дополнительный эпизод противоправных действий задержанного детского тренера
12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
09:58
Во Фрунзенском районе пенсионерка передала мошенникам более 13 млн рублей
09:39
В Сестрорецке пожилая женщина передала мошенникам более 11 млн рублей
09:32
В Петербурге пьяный мужчина отобрал у соседки ребенка и бросил на бетонный пол
09:26
Собаководов штрафуют
09:22
В Пулково изменят работу такси
09:20
Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы
23:06
СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка
17:59
Захар Бардаков из СКА попал в символическую сборную КХЛ в январе, Иван Демидов отмечен среди новичков сезона – 2024/2025
13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
13:18
Ленобласть поддержит гастрольную деятельность театра «На Литейном» на подшефных территориях Донбасса
12:55
В Петербурге поймали «дропа - гастролера», причастного к обману пенсионера
12:48
В Банке России опровергли мифы о цифровом рубле
12:41
В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»
10:18
Какие профессии самые «матерящиеся»?
10:05
В СПб появится эвакуационная комиссия
09:49
В Петербурге задержали детского тренера по подозрению в педофилии
09:40
В СПб стало больше пассажиров
09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»

Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Алексей Швед набрал в матче с «Енисеем» 3 очка.

Матч с ЦСКА – значимое событие для любого клуба Единой Лиги ВТБ, а для петербургского «Зенита» победа над московскими армейцами является ещё и возможностью показать свой чемпионский потенциал. В своём предыдущем матче регулярного первенства Лиги «Зенит» превзошёл армейцев с вселяющей оптимизм в сердца поклонников «сине-бело-голубых» разницей в 13 очков. Самыми результативными в составе петербуржцев в противостоянии с армейцами столицы стали Трент Фрейзер (27 очков) и Дуэйн Бэйкон (15 очков), у проигравших 21 очко набрал Мело Тримбл.

И вот – новый соперник: если ЦСКА «Зенит» победил в «Мегаспорте», то с «Енисеем» коллектив Хавьера Паскуаля играл на «Арене» в Санкт-Петербурге. «Питерец.ру» изучил таблицу Лиги ВТБ: «Енисей» опережает лишь три команды – МБА-МАИ, «Самару» и «Астану». Но матч с красноярцами получился равным: борьба шла в каждой четверти, а склонить чашу весов в концовке в свою пользу помог открывший «снайперскую чакру» (фирменное выражение известного баскетбольного и хоккейного комментатора Романа Скворцова) Бэйкон. Три трёхочковые «бомбы» Бэйкона предопределили победу «Зенита» с итоговым счётом 83:76.

По 18 очков набрали Бэйкон и Фрейзер, 16 очков заработал Алекс Пойтресс.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
13-12-2024, 01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
7-03-2024, 19:39
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА «+10» победил и «Парму» с той же разницей
17-11-2024, 02:02
Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков
14-05-2024, 02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
8-04-2023, 23:02
Баскетбольный «Зенит» прошёл клуб МБА в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
Вчера, 12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
4-02-2025, 13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
4-02-2025, 09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
Наверх