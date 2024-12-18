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Питерец.ру » Спорт » УНИКС смог прервать победную серию баскетбольного «Зенита» – 79:76 в пользу казанского клуба в Санкт-Петербургре, хотя Дуэйн Бэйкон набрал 33 очка

УНИКС смог прервать победную серию баскетбольного «Зенита» – 79:76 в пользу казанского клуба в Санкт-Петербургре, хотя Дуэйн Бэйкон набрал 33 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Буквально с сиреной Омари Спеллмен мог перевести игру в овертайм, но не попал дальний бросок.

«Огненной» получилась концовка матча между баскетбольным «Зенитом» и УНИКСом в рамках Единой Лиги ВТБ: 12-матчевая победная серия команды Хавьера Паскуаля прервалась, но «сине-бело-голубые» бились до конца. Ещё за 4 минуты до завершения четвёртой четверти казанцы имели комфортное преимущество и могло показаться, что петербуржцы не смогут затащить соперника в нервную концовку.

Особенно грустно стало в тот момент, когда Трент Фрейзер потратил всё разрешённое время на атаку, в финале которой вместо броска отдал мяч Тони Тэйлору. Однако сверхусилия Дуэйна Бэйкона, который сегодня был великолепен (зенитовский форвард набрал 33 очка и сделал 8 подборов) помогли хозяевам паркета максимально приблизиться к сопернику. Квинтэссенцией стала атака, в которой сначала Омари Спеллмен забил трёхочковый «от забора», как говорят баскетболисты, то есть, мяч сначала стукнулся о щит. После этого зенитовцы совершили важнейший перехват, но спасительная «трёха» в кольцо УНИКСа залетать не захотела, итог матча – 79:76 в пользу команды Велимира Перасовича.

«Питерец.ру» отмечает дабл-дабл Джалена Рейнольдса, который всегда играет против «Зенита» с особым настроем: сегодня центровой УНИКса набрал 24 очка и сделал 10 подборов.


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