Баскетбольный «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 58 очков, у Бэйкона – 23 очка

«Зенит» вновь выдали победную серию в Единой Лиге ВТБ, которая после разгрома «Самары» составила уже десять матчей. Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль выпустил против самарцев такую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Сергей Карасёв, Дуэйн Бэйкон, Андрей Воронцевич и Винс Хантер.

Счёт стартовой четверти красноречив – 32:14 в пользу петербуржцев, а начался матч с рывка хозяев паркета 10:0. «Питерец.ру» подчёркивает: «Зенит» выиграл у соперника каждую четверть, и это ясно говорит о разнице команд в уровне. Клубный сайт «Зенита» поздравил Егора Рыжова, который отправил в кольцо самарцев сотое очко («Зенит» к финальной сирене забил 115 очков, словно какой-нибудь «Финикс» или «Даллас» в НБА).

Лучшими по индивидуальной статистике у победителей стали Дуэйн Бэйкон (23 очка и 7 подборов), Георгий Жбанов (20 очков) и Алексей Швед (11 очков и 9 передач). У самарцев 11 очков набрал Глеб Голдырев, 10 – Никита Косяков. Следующим соперником «Зенита» станет «Локомотив-Кубань»: этот важный матч должен состояться в Краснодаре в воскресенье 9 марта.

Уже понятно, что за чемпионство в сезоне – 2024/2025 борьбу будут вести четыре главных фаворита: «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань».



