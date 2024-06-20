«Бостон Селтикс» в пяти матчах удалось выиграть финал НБА у «Даллас Маверикс»: это чемпионство стало для «Кельтов» уже 18-м в истории клуба

Если финал НХЛ затянулся минимум до шести матчей, то насчёт финала другой заокеанской лиги – НБА – «Питерец.ру» не ошибся: разгромная победа «Далласа» в четвёртой игре стала лишь эпизодом.

«Бостон» на своей площадке очень уверено взял 18-й в истории «Селтикс» титул (у «Лейкерс» – 17 титулов), победив «Маверикс» с разницей почти в 20 очков (106:88). «Даллас», в предыдущем матче забивший в кольцо соперника 122 очка, на этот раз не смог набрать даже 90 очков – так цепко сыграла кельтская защита. Лука Дончич набрал 28 очков, но совершил 7 потерь и смазал 7 из 9 дальних бросков.

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум в заключительной финальной игре сезона – 2023/2024 сделал дабл-дабл (31 очко и 11 подборов), но MVP плей-офф стал не он, а Джейлен Браун. Но Тейтуму не стоит огорчаться: ему светит крупнейший в истории Лиги контракт. А Брауна сравнивают с форвардом «Голден Стэйт» Андре Игудалой, который 9 лет назад не слишком блистал в регулярном чемпионате, зато резко прибавил в плей-офф.

«Бостон» впервые стал чемпионом НБА в 1957 году (Билл Рассел выигрывал титул 11 раз), дважды «Селтикс» выигрывали финалы в 70-е годы с Джоном Хавличеком в составе, в 80-х наступило время Ларри Бёрда, а в 2008 лидером был Кевин Гарнетт.