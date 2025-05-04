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Питерец.ру » Спорт » Поражением завершился для петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» матч 7-го тура командного чемпионата России в Сочи

Поражением завершился для петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» матч 7-го тура командного чемпионата России в Сочи

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Алексей Гребнев из команды «Русская Шахматная Школа» (на фото) в этом туре сыграл вничью с Вадимом Звягинцевым.

Несмотря на то, что белорусская команда выступает в сочинском турнире вне конкурса, считаться с ней приходится даже фаворитам («Питерец.ру» не имел в виду петербургскую «СШОР по шахматам и шашкам»). Вот и в 7-м туре белорусы выиграли матч у петербургской «СШОР ШШ», хотя результативная партия была всего одна: Алексей Захаров уступил Вячеславу Зарубицкому.

Вничью сыграли со своими соперниками петербуржцы Сергей Лобанов (всего набрал 3 очка из 6 возможных – и все «половинками», в стиле Карла Шлехтера или Аниша Гири), Кирилл Шубин (3 из 6), Евгений Левин (3 из 7), Семён Пузыревский (3 из 6) и Владимир Шкуратов (4,5 из 6). Поражение от белорусов со счётом 2,5:3,5 привело к тому, что «СШОР ШШ» теперь занимает шестое место – как та лошадь из любимого анекдота Яна Непомнящего.

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, выступающий в сочи за спортклуб «СШОР ШШ», победил саратовца Никиту Матиняна, а шахматные «коммунисты» одержали разгромную победу со счётом 4,5:1,5 и возглавили турнирную таблицу, набрав 12 очков при лучших дополнительных показателях, чем у «Шахматной сборной Москвы» и белорусов.

Полина Шувалова подвела «Русскую Шахматную Школу», проиграв решающую партию в матче со сборной Москвы.



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