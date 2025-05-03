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Питерец.ру » Спорт » Обе петербургские команды, представляющие «СШОР по шахматам и шашкам», одержали победы в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи

Обе петербургские команды, представляющие «СШОР по шахматам и шашкам», одержали победы в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
«СШОР ШШ – 1» со счётом 3:1 победили «Киммерию», а «СШОР ШШ – 2» обыграли команду из Новосибирской области (2,5:0,5).

Таблица женского турнира на командном чемпионате России по шахматам в Сочи по итогам 6-го тура должна радовать Владимира Быкова – исполнительного директора городской федерации. Ведь «СШОР ШШ – 1» из города на Неве делит лидерство с «Сима-Ленд» (у обеих команд – по 10 очков), а «СШОР ШШ – 2» занимает третье место (9 очков).

«СШОР ШШ – 1» удалось победить крымскую «Киммерию» (3:1) благодаря победам Анастасии Боднарук (над Анной Голубовой) и Ольги Кармановой (над Еленой Томиловой). Мария Якимова и Татьяна Гетьман своим соперницам не проиграли, и петербурженки выиграли с разницей в 2 очка. В поединке «СШОР ШШ – 2» и новосибирской командой борьба была более упорная – три ничьи и всего одна результативная партия. Минимальную победу со счётом 2,5:1,5 очка принесла «СШОР ШШ – 2» Елизавета Дорохина.

«Питерец.ру» следил и за главным поединком тура, в котором «Шахматная сборная Москвы» проиграла свердловской «Сима-Ленд» (1,5:2,5). Здесь была всего одна ничья (в партии Алины Бивол и Натальи Погониной). На успех москвички Дарьи Войт, выигравшей у Екатерины Гольцевой, у «Сима-Ленд» нашлось достойное возражение: Лея Гарифуллина одолела Валентину Гунину, а Дарья Чарочкина капитулировала перед Мариной Корневой.



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