Во вторник 27 октября 2026 года в 13:00 в фойе Белого зала Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга откроется выставка «Юность о Победе». Выставка составлена по материалам Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений».

Экспозиция покажет, как юное поколение жителей нашего города, области и многих регионов России воспринимает и чувствует героические и трагические события Ленинградской битвы 1941-1944 гг. Из 2-х тысяч работ, поступивших из множества уголков нашей страны на конкурсы 2023-2025 годов, отобрано несколько десятков работ учащихся. Экспозиция представлена на ТВ-экранах. Намечено посещение выставки школьными группами в дни осенних каникул.

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений», учреждённый Общественным советом Государственного мемориального музея обороны Ленинграда, проводится по номинациям литературы, изобразительного искусства и видеотворчества.