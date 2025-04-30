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Питерец.ру » Спорт » Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи

Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
«СШОР ШШ – 1» и шахматная сборная Москвы набрали по 7 очков, но у петербурженок лучше дополнительные показатели.

Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» одержала разгромную победу над Подмосковьем в очередном туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи. «Питерец.ру» приводит подробности этой матчевой победы со счётом 4:0.

На первой доске IM Анастасия Боднарук обыграла WIM Екатерину Смирнову. На второй доске в битве двух обладательниц титула WIM Ольга Карманова пересилила Анастасию Геллер (Карманова за 4 тура набрала 3 очка – очень хороший индивидуальный результат). На третьей доске выступавшая ранее за Татарстан Мария Якимова превзошла Ольгу Дружинину, а Татьяна Гетьман (на фото) одолела Глафиру Усачёву.

Вторая петербургская команда с не менее оригинальным названием «СШОР ШШ – 1» сыграла вничью 2:2 с белорусской командой. Дарья Юрасова проиграла Варваре Поляковой, но петербурженок выручила Анастасия Синицына, выигравшая у Ксении Зеленцовой. Шахматная сборная Москвы выиграла у представительниц Новосибирской области (победы одержали Валентина Гунина и Дарья Войт, Алина Бивол сыграла вничью, а Дарья Чарочкина потерпела поражение).

«Сима-ленд» из Свердловской области выиграла у «ШСМ–2»: Наталья Погонина и Екатерина Гольцева свои партии выиграли, Лея Гарифуллина и Марина Корнева добились ничьих.

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