Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи

Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» одержала разгромную победу над Подмосковьем в очередном туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи. «Питерец.ру» приводит подробности этой матчевой победы со счётом 4:0.

На первой доске IM Анастасия Боднарук обыграла WIM Екатерину Смирнову. На второй доске в битве двух обладательниц титула WIM Ольга Карманова пересилила Анастасию Геллер (Карманова за 4 тура набрала 3 очка – очень хороший индивидуальный результат). На третьей доске выступавшая ранее за Татарстан Мария Якимова превзошла Ольгу Дружинину, а Татьяна Гетьман (на фото) одолела Глафиру Усачёву.

Вторая петербургская команда с не менее оригинальным названием «СШОР ШШ – 1» сыграла вничью 2:2 с белорусской командой. Дарья Юрасова проиграла Варваре Поляковой, но петербурженок выручила Анастасия Синицына, выигравшая у Ксении Зеленцовой. Шахматная сборная Москвы выиграла у представительниц Новосибирской области (победы одержали Валентина Гунина и Дарья Войт, Алина Бивол сыграла вничью, а Дарья Чарочкина потерпела поражение).

«Сима-ленд» из Свердловской области выиграла у «ШСМ–2»: Наталья Погонина и Екатерина Гольцева свои партии выиграли, Лея Гарифуллина и Марина Корнева добились ничьих.