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Питерец.ру » Спорт » Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» – в числе лидеров сочинского «командника» после победы в 4-м туре

Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» – в числе лидеров сочинского «командника» после победы в 4-м туре

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов (на фото) в этом туре сыграл вничью с Клементием Сычёвым.

«Питерец.ру» обратил внимание, что занимающая первое место по итогам 5-го тура командного чемпионата России по шахматам команда из Белоруссии выступает на турнире вне конкурса – соответствующее сообщение есть на сайте ФШР. Отметим счёт 5,5:0,5 очка в поединке белорусов с московской «Темус Тим»: выиграл свою партию и Максим Царук.

Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» одержала важную победу над экс-лидером – командой со сложным названием «Сборная Саратовской области – Академия Артура Муромцева» со счётом 3,5:2,5. В этом матче было пять ничьих и всего одна результативная партия: Кирилл Шубин одолел Василия Корчмара. Победив, «СШОР ШШ» входит в пятёрку команд, набравших по 6 очков (у белорусов – 7) вместе со спортклубом «КПРФ», «Русской Шахматной Школой», шахматной сборной Москвы и теми же саратовцами в союзе с Муромцевым.

Шахматные «коммунисты», за которых уже не в первый раз выступает петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, в этом туре одолели команду из Московской области (4:2). Матлаков победил Илью Ильюшенка, а Павел Понкратов был сильнее Исаака Парпиева. Вничью завершили свои партии верные ленинцы Александр Грищук, Владислав Артемьев, Александр Морозевич и Артём Тимофеев.



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