Выставка «Рыбы и кирпичи»

Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку рок-звезды и пионера отечественного хип-хопа Васи Васина.
Изобразительное искусство всегда было частью творческого мира Васи Васина, получившего основательную художественную подготовку еще в детстве и активно изучающего локальную арт-сцену.
Серия картин объединена образом рыбы, который художник разрабатывал на протяжении нескольких лет, не торопясь выйти к зрителю. Рыбы на картинах Васина вплетены в сложные композиции, которые порой читаются почти как абстрактная живопись. Этот мир имеет сновидческую, иррациональную природу и насыщен духом поиска и эксперимента.
Сознательно избрав несколько лаконичных форм — своего рода «кирпичей» для построения пространства холста, — Васин, как и положено живописцу, погружается в стихию цвета. Подобно гипнотизирующему биту или яркому гитарному риффу, цвет воздействует на нас почти физиологически — и автор охотно пользуется этой его способностью, превращая восприятие живописи в чувственное удовольствие. Всё по заветам Кандинского.
Даты проведения выставки: 6 ноября 2026 — 7 февраля 2027
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург
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