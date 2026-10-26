ента новостей

14:50
В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения
13:58
В Петербурге устанавливаются обстоятельства убийства пожилой женщины и ребенка
13:43
Выставка «Юность о Победе»
12:48
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета
12:21
Выставка «Рыбы и кирпичи»
12:16
«Динамо-СПб» обыграло «Звезду» в петербургском дерби
10:04
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»
09:57
В Петербурге стартовал XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»
09:53
В Ленобласти женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу
09:48
В Московском районе полицейские провели очередные масштабные проверочные мероприятия
20:56
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3
20:49
«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0
14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
12:20
В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим
12:15
В Петербурге задержали курьершу, обманувшую пенсионерку на крупную сумму денег
12:11
В Петербурге ликвидировали нелегальный узел связи телефонных мошенническов
10:45
В Петербурге 24 октября закрывается сезон фонтанов
10:35
В Токсово задержали 67-летнего наркоагрария
12:55
В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже
12:44
Петербуржцам с инвалидностью предложили более 1 100 рабочих мест на специализированной ярмарке вакансий
12:37
В Петербурге мужчина нанес ножевые ранения сожительнице и заставил перевести ему денег
12:19
Выставка и концерт завершили российско-китайский фестиваль культуры и искусств в Герценовском университете
12:15
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
12:10
В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже со счета у пенсионерки
12:05
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в поселке Металлострой
11:59
В центре Петербурга хулиган бросал камни в окна административного здания
20:32
Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек
20:28
Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»
20:24
XIV всероссийская конференция «Менеджмент Будущего»
13:10
В Константиновском дворце прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Рыбы и кирпичи»

Выставка «Рыбы и кирпичи»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку рок-звезды и пионера отечественного хип-хопа Васи Васина

Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку рок-звезды и пионера отечественного хип-хопа Васи Васина.

Изобразительное искусство всегда было частью творческого мира Васи Васина, получившего основательную художественную подготовку еще в детстве и активно изучающего локальную арт-сцену.

Серия картин объединена образом рыбы, который художник разрабатывал на протяжении нескольких лет, не торопясь выйти к зрителю. Рыбы на картинах Васина вплетены в сложные композиции, которые порой читаются почти как абстрактная живопись. Этот мир имеет сновидческую, иррациональную природу и насыщен духом поиска и эксперимента.

«Почему я стал художником-фишистом? Рыбы — мой повторяющийся сон. Рыба живет в среде, которая для человека остается чужой: мы видим поверхность воды, но не знаем, что происходит под ней. Рыба — это символ перехода. Любая нарисованная продолговатая форма, имеющая хвост и глаз, оказывается рыбой, рыба это просто. И в то же время непостижимо сложно. Рыба умна и нема, рыба — это символ мудрого молчания, и это прекрасно. Наверно, странно это слышать от человека, ставшего известным благодаря своему, по большому счету, трепу» (Вася В.).

Сознательно избрав несколько лаконичных форм — своего рода «кирпичей» для построения пространства холста, — Васин, как и положено живописцу, погружается в стихию цвета. Подобно гипнотизирующему биту или яркому гитарному риффу, цвет воздействует на нас почти физиологически — и автор охотно пользуется этой его способностью, превращая восприятие живописи в чувственное удовольствие. Всё по заветам Кандинского.

Даты проведения выставки: 6 ноября 2026 — 7 февраля 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-09-2026, 15:04
Выставка с абсурдным названием «Слон и прочие овощи»
7-09-2026, 12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
18-08-2026, 11:21
Выставка Ксении Власовой «Женское»
18-08-2026, 11:24
Выставка Евгения Кравцова «Пепел»
11-08-2026, 09:55
Выставка «Все просто, если не смотреть на холст»
11-08-2026, 09:53
Выставка персонажей мастера-кукольника Dima ПЖ

Происшествия на дорогах

23-10-2026, 14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
21-10-2026, 12:52
В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП
20-10-2026, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
20-10-2026, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
Наверх