Выставка «Рыбы и кирпичи»

Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку рок-звезды и пионера отечественного хип-хопа Васи Васина.

Изобразительное искусство всегда было частью творческого мира Васи Васина, получившего основательную художественную подготовку еще в детстве и активно изучающего локальную арт-сцену.

Серия картин объединена образом рыбы, который художник разрабатывал на протяжении нескольких лет, не торопясь выйти к зрителю. Рыбы на картинах Васина вплетены в сложные композиции, которые порой читаются почти как абстрактная живопись. Этот мир имеет сновидческую, иррациональную природу и насыщен духом поиска и эксперимента.

«Почему я стал художником-фишистом? Рыбы — мой повторяющийся сон. Рыба живет в среде, которая для человека остается чужой: мы видим поверхность воды, но не знаем, что происходит под ней. Рыба — это символ перехода. Любая нарисованная продолговатая форма, имеющая хвост и глаз, оказывается рыбой, рыба это просто. И в то же время непостижимо сложно. Рыба умна и нема, рыба — это символ мудрого молчания, и это прекрасно. Наверно, странно это слышать от человека, ставшего известным благодаря своему, по большому счету, трепу» (Вася В.).

Сознательно избрав несколько лаконичных форм — своего рода «кирпичей» для построения пространства холста, — Васин, как и положено живописцу, погружается в стихию цвета. Подобно гипнотизирующему биту или яркому гитарному риффу, цвет воздействует на нас почти физиологически — и автор охотно пользуется этой его способностью, превращая восприятие живописи в чувственное удовольствие. Всё по заветам Кандинского.

Даты проведения выставки: 6 ноября 2026 — 7 февраля 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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