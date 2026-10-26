В Петербурге устанавливаются обстоятельства убийства пожилой женщины и ребенка

В ночь на 26 октября 2026 года в одной из квартир многоэтажки по улице Комиссара Грушко были найдены тела 58-летней женщины и ребенка 2024 года рождения, имеющие признаки насильственной смерти. Неподалеку от места происшествия, на улице, обнаружили 32-летнюю мать погибшего мальчика. Женщина получила телесные повреждения криминального характера и была экстренно доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следственно-оперативная группа произвела осмотр места преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе для определения точной причины гибели людей. Проводятся допросы свидетелей и другие оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств и мотивов произошедшего. Ведется активный поиск подозреваемого и установление его местонахождения.

По предварительным данным, по подозрению в совершении указанного преступления ищут 40-летнего учителя математики.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по фактам убийства двух человек, включая малолетнего, а также покушения на убийство двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст.105 и ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ), занимается Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.