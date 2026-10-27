В Петербурге задержали мужчину, убившего из ревности своего соперника

Накануне поздним вечером, 26 октября около 23:20 к полицейским через службу 112 поступила информация от очевидца о том, что в квартире дома 51 по Гражданскому проспекту ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали находившегося в гостях 45-летнего жителя поселка Мга Кировского района Ленобласти, который в результате возникшей ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом в живот своему 41-летнему сопернику.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался.

Ревнивца доставили в отдел полиции, на него составили протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.