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Питерец.ру » Спорт » Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, захватил лидерство на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура

Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, захватил лидерство на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
3,5 очка за 4 тура сумел набрать Аниш Гири, чей актуальный рейтинг на сайте ФИДЕ составляет 

«Питерец.ру» огорчён тем, что нидерландский шахматист Аниш Гири (на фото) сполз на десятую строчку мужского («общего») рейтинга ФИДЕ. Прямо сейчас рейтинг Гири составляет 2749 пунктов ЭЛО, что на один пункт меньше, чем у отстранённого мировой шахматной федерацией от турниров россиянина Сергея Карякина.

Но в Вейк-ан-Зее, так сказать, на «своём поле», Гири настроен серьёзно – всего лишь одна ничья и три победы в четырёх стартовых турах говорят о многом. Победив в 4-м туре Доммараджу Гукеша на более тонком понимании нюансов игры, Гири стал единоличным лидером турнира – 3,5 очка. На втором месте идёт француз Алиреза Фируджа, сыгравший в этом туре вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана. У Фируджи – 3 очка, что позволяет ему занимать чистое второе место.

Абдусатторов входит в четвёрку участников турнира в Вейк-ан-Зее, делящих 3–6 места: у каждого из них – по 2,5 очка. Вместе с Абдусатторовым на очко от лидирующего петербуржца Гири отстают дважды претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий (Россия, но здесь выступает под нейтральным флагом), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Вэй И (КНР).

Есть среди 14 участников турнира и одна шахматистка – чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь, пока набравшая всего лишь очко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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