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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета

В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петроградского района оперативно задержали хулигана, стрелявшего ранним утром на улице из сигнального пистолета

Накануне утром, 25 октября около 07 часов к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 13 по улице Академика Павлова слышны звуки выстрелов.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 22-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений не менее 5 раз выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Оружие изъяли, молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Все по теме: Петроградский район, стрельба
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