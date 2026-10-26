В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета

Накануне утром, 25 октября около 07 часов к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 13 по улице Академика Павлова слышны звуки выстрелов.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 22-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений не менее 5 раз выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Оружие изъяли, молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.