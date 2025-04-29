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Питерец.ру » Спорт » Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» победила московский «Темус Тим» в 3-м туре командного чемпионата России в Сочи

Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» победила московский «Темус Тим» в 3-м туре командного чемпионата России в Сочи

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Петербуржец Кирилл Шубин (на фото) за 2 тура набрал всего 0,5 очка, проиграв на старте Санану Сюгирову.

«Питерец.ру» знает, почему московская шахматная команда «Темус Тим» так называется – всё дело в прозвище вдохновителя и лидера столичного коллектива Артёма Галактионова. В 3-м туре очередного, уже 32-го по счёту, командного чемпионата страны среди мужских команд в высшем дивизионе («Премьер-Лиге») участники «Темус Тим» встретились с петербургской «СШОР по шахматам и шашкам».

Стартовали петербуржцы в Сочи – 2025 с поражения от сильной команды Подмосковья, усиленной выступающим ныне за Венгрию Сананом Сюгировым. В боевом матче команда Московской области победила со счётом 3,5:2,5 (единственная ничья была зафиксирована в партии гроссмейстеров Ивана Землянского и Сергея Лобанова). Вслед за этим «СШОР ШШ» провели два похожих по сценарию матча – с одной победой и пятью ничьими. Сначала петербуржцы с минимальным преимуществом обыграли новосибирцев, а в 3-м туре одолели и «Темус Тим» (всё решила победа Владимира Шкуратова над Артёмом Бардыком).

Пока лидирует выигравшая все три своих матча «Сборная Саратовской области – Академия Артура Муромцева» (6 очков), набравшие 5 очков белорусы – вторые. У «СШОР ШШ» и ещё трёх команд – по 4 очка, но по лучшим дополнительным показателям третье место занимает «КПРФ».

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