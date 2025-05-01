В 5-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербургская «СШОР ШШ» уступила «Русской Шахматной Школе»

В матче 5-го тура сочинского «командника» петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» (капитан – Андрей Лукин) встречалась с разрекламированной «Русской Шахматной Школой» из Москвы. «Питерец.ру» знает, что «Русская Шахматная Школа» – это целая индустрия, лицами которой являются сильнейшие игроки этой команды (Давид Паравян, Арсений Нестеров, Алексей Гребнев и Полина Шувалова).

На первых трёх досках были зафиксированы ничьи в партиях Сергея Лобанова и Паравяна, Кирилла Шубина и Нестерова и противостоянии Евгения Левина и Гребнева. А вот Шувалова превзошла Алексея Захарова на четвёртой доске, что и предопределило исход борьбы – 3,5:2,5 в пользу «Русской Шахматной Школы» (на пятой доске в битве двух Семёнов москвич Новожилов оказался сильнее петербуржца Пузыревского, а отлично играющий в Сочи Владимир Шкуратов победил Николая Коновалова).

Это поражение отбросило «СШОР ШШ» на промежуточное шестое место: у набравшей те же 6 очков «Сборной Саратовской области – Академии Артура Муромцева» лучшие дополнительные показатели. Лидируют выступающие в Сочи вне конкурса белорусы – 9 очков, по 8 очков набрали шахматная сборная Москвы, спортклуб «КПРФ» с Максимом Матлаковым и «Русская Шахматная Школа».