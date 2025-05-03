Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» победила «Сима-Ленд» в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи и занимает 5-е место, набрав 8 очков

По итогам 6-го тура сочинского «командника» во главе таблицы мужского турнира – сразу три команды: по 10 очков набрали «Шахматная сборная Москвы», «КПРФ» и выступающие в Сочи вне конкурса белорусы. Шахматные «коммунисты» на этот раз катком прошлись по московской команде «Темус Тим», наглядно показав, насколько важна разница в уровне. Если за «КПРФ» играли шесть гроссмейстеров – Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Павел Понкратов, Владимир Малахов и Артём Тимофеев – то в составе соперников были лишь мастера ФИДЕ. Итог закономерен – 5,5:0,5 очка в пользу шахматистов под красными знамёнами.

«Питерец.ру» рад победе «СШОР ШШ» из города на Неве над «Сима-Ленд» из Свердловской области (4:2). В этом матчевом поединке на первых четырёх досках были зафиксированы ничьи, а победу петербуржцам принесли выигравшие свои партии Алексей Захаров и Владимир Шкуратов. Последний играет в Сочи просто прекрасно, набрав 4 очка из 5.

Команда из Белоруссии сделала упорную ничью с «Русской Шахматной Школой» (3:3). Здесь на победу представителя «РШШ» Арсения Нестерова ответил Алексей Стрибук, выигравший у Полины Шуваловой. До этого тура Шувалова в Сочи не проигрывала – 2 победы и 3 ничьи.



