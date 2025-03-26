Большой успех петербургского волейбольного «Зенита» – выход в полуфинал плей-офф Суперлиги: «Локомотив» обыгран в четырёх сетах

Чтобы масштабы победы волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга над новосибирским «Локомотивом», «Питерец.ру» напоминает о выступлении «сине-бело-голубых» в прошлогоднем плей-офф. Проиграв московскому «Динамо» в четвертьфинале со счётом 1–2, «Зенит» в финале утешительного турнира проиграл серию всухую тому же «Локомотиву».

Отсутствовал в заявке «Зенита» Виктор Полетаев. В стартовой партии новосибирцы получили небольшое преимущество и сумели выиграть первый сет – 25:22. Перспектива проигрыша на своей площадке и возвращения серии в Сибирь заставила петербуржцев найти дополнительные силы для того, чтобы повторить тот же счёт 25:22, но на этот раз успех сопутствовал «Зениту».

Ключевой третий сет проходил под диктовку «Зенита», и 22:19 превратились в итоговые 25:20 в пользу коллектива Владимира Алекно. Не удалось железнодорожникам играть на равных и в четвёртой партии: сначала «Зенит» повёл 10:6, превратившиеся в 16:11. Болгарскому специалисту Пламену Константинову, который тренирует «Локомотив», не удалось встряхнуть свою команду ни тайм-аутами, ни заменами (Игоря Кобзаря сменил Вадим Ожиганов). Выиграв четвёртый сет со счётом 25:19, «Зенит» оформил путёвку в полуфинал. У Владислава Бабкевича – 24 очка.