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Питерец.ру » Спорт » Владислав Бабкевич из «Зенита» стал ценнейшим игроком сезона – 2023/2024, а петербургский волейбольный клуб теперь будет тренировать Владимир Алекно

Владислав Бабкевич из «Зенита» стал ценнейшим игроком сезона – 2023/2024, а петербургский волейбольный клуб теперь будет тренировать Владимир Алекно

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Блокирующий Иван Яковле вошёл в символическую сборную завершившегося чемпионата.

Новостей из стана волейбольного «Зенита» так много, что «Питерец.ру» решил объединить сразу несколько. Клуб расстался с Серджио Бузато и Игорем Кобзарём, а новым главным тренером «сине-бело-голубых» стал статусный Владимир Алекно. В качестве игрока Алекно мог поехать на победную для сборной СССР Олимпиаду 1988 года в Сеуле, но Геннадий Паршин предпочёл других. А вот тренерская карьера Алекно фантастически успешна: с казанским «Зенитом» он ДЕСЯТЬ раз становился чемпионом страны, а со сборной России выиграл Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Смущает только возраст предпенсионный возраст Алекно: предыдущий наставник «Зенита» Виктор Сидельников потерял контакт с игроками именно в силу разницы поколений.

Владислав Бабкевич получил приз MVP сезона Суперлиги. Иван Яковлев попал в символическую сборную сезона – 2023/2024, перечислим и прочих лауреатов по позициям. Ещё одним блокирующим стал Илья Власов из московского «Динамо». Марокканец Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья» – на позиции диагонального. Два доигровщика – Дмитрий Волков («Зенит-Казань») и Роман Пакшин («Кузбасс»). Казанский американец Майка Кристенсон ожидаемо занял позицию связующего, а лучшим на позиции либеро стал аргентинец Сантьяго Данани из «Факела».

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