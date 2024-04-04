Петербургский волейбольный клуб «Зенит» смог сравнять счёт в четвертьфинальной серии Суперлиги с московским «Динамо»

«Питерец.ру» не сообщал отдельно о фиаско волейбольного «Зенита» из города на Неве в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги. Московское «Динамо» снова включило режим «непроходимого соперника» и победило «сине-бело-голубых» в трёх сетах. В московском матче многое решила первая партия, которые динамовцы выиграли со счётом 30:28.

Ответный поединок в Санкт-Петербурге получился из серии таких, которые украшают сезон. «Зенит» смог победить в упорнейшей борьбе, которая вместила в себя пять партий. А ведь «Зенит» проиграл динамовцам стартовый сет со счётом 19:25, после чего некоторые из зрителей могли впасть в уныние. Однако игра на балансе в следующей партии завершается в пользу «Зенита» – 30:28.

Владислав Бабкевич очень много атаковал в третьей партии, которая тоже затянулась – 27:25 в пользу «Зенита». А вот старт четвёртой партии команда Серджио Бузато провалила – 1:7 в пользу динамовцев дебюте и 25:19 в пользу столичного клуба на финише этого сета. А значит – тай-брейк, на котором рушилось столько волейбольных надежд. Пара динамовских ошибок в решающие моменты укороченного сета позволили «Зениту» победить со счётом 15:13 и 3–2 в матче.

Третья и решающая игра в этой серии – 5 апреля.



