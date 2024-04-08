Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл московскому «Динамо» решающий матч плей-офф со счётом 2–3 и не попал в полуфинал Суперлиги

Сезон – 2023/2024 не стал успешным для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга. «Питерец.ру» не забыл объективные обстоятельства, помешавшие «сине-бело-голубым» выступить лучше: здесь и ситуация с Мэттью Андерсеном, и тренерская чехарда. Четвертьфинал плей-офф и борьбу за 5-е место можно будет признать «нормальным» результатом, но амбиции петербургского клуба конечно выше.

Первые два сета решающего третьего матча между столичными динамовцами и командой Серджио Бузато завершились в пользу москвичей. В стартовой партии вообще случился едва ли не разгром – 25:13 в пользу «Динамо». Не помогли и замены Бузато, а завершил партию Цветан Соколов. В следующей партии борьба была равной, но динамовцам больше повезло в концовке, счёт – 25:21 в пользу команды Константина Брянского.

Отличная игра ветерана Евгения Сивожелеза позволяет «Зениту» зацепиться за третий сет – 25:19 в пользу петербуржцев. В четвёртой партии динамовцы продолжают ошибаться, не повлиял на результат партии и выход на площадку Ярослава Подлесных и Романаса Шкулявичуса – 25:18 и тай-брейк. Но погоня отняла у «Зенита» слишком много сил, которых уже не хватило на укороченную партию, которую динамовцы выиграли с разницей в 7 очков (15:8).







