Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях уступил «Белогорью», не сумев сдержать Джана и Аль Хачдади

«Питерец.ру» продолжает следить за мытарствами волейбольного «Зенита» в чемпионате Суперлиги. На этот раз команда Виктора Сидельникова проиграла «Белогорью» со счётом 1–3. А ведь первая партия завершилась в пользу «сине-бело-голубых» со счётом 25:20. Иван Яковлев прекрасно заступил на выполнение подачи, позволив петербуржцам получить необходимый для победы в первом сете гандикап. Но дальше что-то пошло не по плану тренерского штаба «Зенита».

Во второй партии «Зенит» всё время отставал – 8:11 и 14:19 превратились в итоговые 20:25. Так «Белогорье» «отзеркалило» стартовый отрезок матча, сравняв счёт: хорошими индивидуальными действиями отметились у гостей Джан и Аль Хачдади. Следующий сет мог стать ключевым, поэтому 1:6 не в пользу «Зенита» не порадовали зрителей. Гостям удалось закрыть Фёдора Воронкова, благодаря чему «Белогорье» и сумело вырваться вперёд (13:8). В концовке этой партии случилась дуэль Тимофея Тихонова и марокканца Аль Хачдади: решающую ошибку допустил зенитовец – 25:22 в пользу «Белогорья».

Поведя 2–1 по партиям, белгородцы сумели избежать тай-брейка. Лидеры «Белогорья» удачно сыграли в решающий момент, позволив своей команде выиграть и четвёртый сет (25:21) и весь матч (3–1).