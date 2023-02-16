Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»

«Питерец.ру» обращает внимание на стартовый состав волейбольного «Зенита» в матче с принципиальным соперником – «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Главный тренер «сине-бело-голубых» Андрей Толочко выпустил на площадку такое сочетание игроков: Дмитрий Ковалёв – Мэттью Андерсон, Егор Клюка – Фёдор Воронков, Иван Яковлев – Максим Космин и либеро Женя Гребенников (для тех, кто забыл, Гребенников – француз, поэтому и «Женя», а не Евгений).

Итог – полное доминирование «Зенита» в дерби: петербуржцы уложились всего в три сета, из которых лишь в первом было подобие борьбы. Решающий рывок в стартовой партии организовал связующий Ковалёв, счёт – 25:18 в пользу «Зенита». Во втором сете 15:9 усилиями Яковлева и Андерсона превратились в итоговые 25:15.

В третьей партии главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин попытался повлиять на ход матча очередными заменами, но Мурашко и Шенкель погоды не сделали. Выиграв третий сет со счётом 25:14, «Зенит» одержал довольно лёгкую победу. Этот успех лишь укрепил «бронзовую» позицию «Зенита» в регулярном чемпионате Суперлиги.