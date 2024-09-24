Фиаско волейбольного «Зенита» в 4-м туре Суперлиги: матч с новосибирским «Локомотивом» команда Владимира Алекно проиграла в трёх партиях

Ошиблись те, кто предрекал петербургскому «Зениту» победу над испытывающим определённые проблемы новосибирским «Локомотивом» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги. «Холодный душ» хорошо подходит в качестве эпитета к матчу, который коллектив Владимира Алекно проиграл со счётом 0–3 (22:25, 24:26, 18:25).

«Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «сине-бело-голубых»: с первых минут появились Александр Бутько, Владислав Бабкевич, Марлон Янт, Станислав Динейкин, Иван Яковлев и Максим Космин. Стартовый сет проходил с преимуществом петербуржцев, но 13:9 в пользу хозяев площадки превратились в 21:22 (это Игорь Кобзарь напомнил о себе бывшей команде эйсом). Борьбу в нервной концовке завершила ошибка попавшего в блок Янта, и «Локомотив» повёл в матче 1–0.

До игры «на балансе» дошло дело во второй партии, но «Зениту» не помог и брошенный в бой Егор Клюка. В решающий момент вновь сработал новосибирский блок, а в третьем сете «Локомотив» дожал петербуржцев.

По четыре победы одержали только два клуба – московское «Динамо» и «Зенит-Казань». Столичные динамовцы в этом туре переиграли клуб «Динамо-Урал» из Уфы, а казанцы легко втоптали в площадку МГТУ (3–0), выиграв второй сет с разницей в 16 очков.



