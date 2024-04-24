Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях проиграл первый матч серии с новосибирским «Локомотивом»

Плей-офф волейбольной Суперлиги сложился для петербургского «Зенита» так, что сейчас команда из города на Неве борется с новосибирским «Локомотивом» только за пятое место. «Питерец.ру» напоминает, как петербуржцы и новосибирцы дошли до жизни такой сошлись в битве за победу в утешительном турнире.

«Сине-бело-голубые» легко прошли в первом раунде «Газпром-Югру» (счёт в серии 2–0), но уступили в четвертьфинале московскому «Динамо» (1–2). Кемеровский «Кузбасс» проиграл петербуржцам все три матча турнира за 5–8 места. А коллектив Пламена Константинова проиграл упорнейшую четверьфинальную серию новоуренгойскому «Факелу» (на тай-брейке было 12:15), после чего прошёл в утешительном турнире красноярский «Енисей» (3–0).

«Локомотив» в игре с «Зенитом» не слишком блестяще подавал, но не пошла игра у Владислава Бабкевича, который не реализовал слишком много атак. Итоговые 11 очков, набранные Бабкевичем за весь матч, вместивший в себя всего три сета, выглядят просто издевательски по сравнению с привычной результативностью Владислава. «Зенит» в каждой партии набирал на очко меньше: 23 – в первой, 22 – во второй и 21 – в третьей.

25 апреля «Зенит» проведёт в Новосибирске второй матч этой серии, начало игры – в 15:00.







